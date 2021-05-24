Ищем специалиста для постоянного сотрудничества. Возможность работать в течение первой или второй половины дня с 9 до 18. Оплата почасовая (за выполненную работу) по ставке 400 руб час. Перевод на Яндекс Кошелек. ...
Отложенная загрузка javascript для оптимизации под pagespeed
Отложить загрузку javascript дабы увеличить показатели pagespeed
Пример:
https://ru.stackoverflow.com/questions/688566/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-dom/688567
или:
либо с помощью атрибута async или defer, у меня просто оба варианта не завились
Заявки фрилансеров
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