Отложенная загрузка javascript для оптимизации под pagespeed

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка295 просмотров

Отложить загрузку javascript дабы увеличить показатели pagespeed

Пример:

https://ru.stackoverflow.com/questions/688566/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-dom/688567

или:

либо с помощью атрибута async или defer, у меня просто оба варианта не завились

JavaScript
4 года назад
imindoctor
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва(-1)
4 года назад

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