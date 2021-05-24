Интегрировать на страницы сайта Яндекс и Google панорамы через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка442 просмотра

Здравствуйте!

Основная задача - реализовать через отдельные вкладки вывод на страницах организаций Яндекс и Google панорам через API:

1.  https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/dg/concepts/panoramas/yandex-panoramas.html

2. https://developers.google.com/streetview/web?hl=ru

Дополнительно:

3. Вывод видео с Youtube.

4. Вывод карт Яндекс.

Пример:

Вывод панорам Яндекс - https://skr.sh/i/240521/rH5RJ2HR.jpg

Вывод панорам Google - https://skr.sh/i/240521/O25aMeDd.jpg

Соответственно, рядом нужно добавить вкладки для трансляции видео с Youtube и Яндекс карты.

4 года назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
4 года назад