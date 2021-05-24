Решить 3 небольшие задачи на JavaScript

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок442 просмотра

Решить задачи строго по ТЗ!

Сделать нужно на чистом HTML, CSS (необязательно) и на чистом JavaScript (без всяких библиотек, фреймворков и тому прочее)

Сделать нужно за 1 час- полтора.  

Бюджет 500 рублей. Кто не готов сделать за такую сумму, то не откликайтесь на заявку!

CSSHTMLJavaScript
4 года назад
zhahongir-dev
Жахонгир 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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