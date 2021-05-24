Исправить ошибки автоматической конвертации картинок

Есть скрипт, самописное приложение по типу парсера на php, которое собирает фотографии с сайта, сжимает, кропает и складывает в папку на хостинге.

Фотки на входе могут быть разных форматов - raw, bmp, jpg, png и в некоторых случаях скрипт работает неправильно, изображения не сохраняются.

Нужно посмотреть логику, почему периодически не правильно сохраняются фотки.

Хорошо бы как то оптимизировать процесс, насколько я знаю сейчас фотки не пережимаются - хорошо бы их пережимать перед сохранением

Детали могу пояснить в личку.

Используется библиотека gumlet/php-image-resize