Исправить ошибки автоматической конвертации картинок

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Закрыт5 заявок2009 просмотров

Есть скрипт,  самописное приложение по типу парсера на php, которое собирает фотографии с сайта, сжимает, кропает и складывает в папку на хостинге. 

Фотки на входе могут быть разных форматов - raw, bmp, jpg, png и в некоторых случаях скрипт работает неправильно, изображения не сохраняются.

Нужно посмотреть логику, почему периодически не правильно сохраняются фотки.

Хорошо бы как то оптимизировать процесс, насколько я знаю сейчас фотки не пережимаются - хорошо бы их пережимать перед сохранением 

Детали могу пояснить в личку.

Используется библиотека gumlet/php-image-resize

PHP
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