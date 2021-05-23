Розроблення веб-порталу музичної школи з використанням ASP.NET для дипломного проекту. Вказуйте ціни та сроки виконання
Доработки по сайтам Битрикс, многосайтовость
Есть 3 сайта:
https://bit.ly/3fDZILZ - Исузу
https://bit.ly/2RxtxWP - Дусан
https://bit.ly/3wrtESr - Метан
Нунжны правки по сайтам ( Битрикс многосайтовость)
На сайте Исузу:
1) Настроить правильное отображение баннеров под один формат ( https://www.isuzu.ru/ из этого сайта)
2) Увеличить отображение картинки на главной странице в Каталог товаров
3) Изменить отображение карточки товара https://prnt.sc/13bbhpp ( при наведение появляется Заказать, нужно сделать чтобы отображалась кнопка без наведения)
На сайте Дусан
1) Вывести баннеры под единый формат ( тоже самое что по Исузу)
2) Так же увеличить картинку ( Каталог товаров)
3) Так же как на Исузу
На сайте Метан
1) Баннер под единый формат
2) Вывести блок с калькулятором на главной страницу( так же добавить стили для страница Калькулятор, чтобы выглядело по лучше)
3) Так же добавить конфигуратор на главную страницу( уже примерно есть он, так же изменить стили)
Калькулятор и Конфигуратор ( модуль )
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