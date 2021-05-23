Делаем web-приложение Yii2+vue.js, которое наполняется из API и данные после заданных фильтраций выводятся пользователю на фронт и в телеграм. Ищу разработчика на следующий этап.
Проект на Phyton перенести на AWS сервер - сделать нужно сегодня!
Проект на Phyton перенести на AWS сервер - сделать нужно сегодня!
Бюджет 15$ Сделать задачу сегодня за пару часов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
На 5 сайтах обновить сертификаты. пишите сразу цену и срокВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $68
заставить модуль заработать под новую Битрикс, а в местах где выполняются api запросы поставить заглушки.Завершен4 года назад
Всем привет! Нужно спарсить сайт сегодня вечером/ближе к ночи и залить это все потом в Вордпресс, чистый, магазин на вукомерц. Карточка товара что парсить - достаточно простая, есть даже выгрузка sql с базы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно написать PHP-скрипт для переписки между страницей и ботом Телеграм. Подробное задание отправлено исполнителю.Завершен4 года назад
Необходимо разработать веб-приложение для организации коммуникации с клиентами предприятия (форма обратной связи).Ссылка на фигму: https://www.figma.com/file/vRjXZ7qcrp96cVmYH3klFQ/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?node-id=0%3A1 Последовательность действий для приложения: клиент заходит на страницу и должен выбрать страну, при ее выборе автоматически выбирается часовой пояс, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
У меня есть три одностраничных лендинга, к ним ко всем подключен api, передающий данные из формы заказа в ЛК фулфилмент компании. Вчера кнопка заказа на сайтах перестала работать, в консоле ошибка 400 token not ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно доработать неисправности на сайте (Joomla! 3 + VirtueMart 3). В основном это исправление конфликта скриптов. Подробнее описал в документе, всех заинтересованных прошу обозначить своё желание сотрудничать. Готов приступать прямо сейчас, можете писать в ...Завершен4 года назад
- $2699
Детали в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1RQ6rWk55xSiSLV30XZQxm1WENRPF2p7Kz2ioHKbDX3A/edit?usp=sharing По технологиям предпочтительно php/mysql Сдача проекта поэтапная, наш специалист будет делать кодревью, посему просьба придерживаться минимальных стандартов. Нужно понимать, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать приложение, которое представляет собой колесо фортуны состоящее из 12 ячеек (по порядку: "Повезет в другой раз", "Скидка 10% на SEO-услуги", "Написание 10 текстов", "SEO-аудит", "Повезет в другой раз", "Скидка 15% на SEO-услуги", "Анализ ...Завершен4 года назад