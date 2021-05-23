Проект на Phyton перенести на AWS сервер - сделать нужно сегодня!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка842 просмотра

Проект на Phyton перенести на AWS сервер - сделать нужно сегодня!

Бюджет 15$ Сделать задачу сегодня за пару часов

4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

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Данил
 
28 лет
4 года в сервисе
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4 года назад