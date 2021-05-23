Приветствую. У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным. Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены ...
Необходимо создать полную копию сайта по функционалу
Детали в ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1RQ6rWk55xSiSLV30XZQxm1WENRPF2p7Kz2ioHKbDX3A/edit?usp=sharing
По технологиям предпочтительно php/mysql
Сдача проекта поэтапная, наш специалист будет делать кодревью, посему просьба придерживаться минимальных стандартов.
Нужно понимать, что скорость загрузки, нагрузка на сайт, количество посетителей, обьем данных по вакансиям и т.д будут не меньше данного.
Заявки фрилансеров
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