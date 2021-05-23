Необходимо создать полную копию сайта по функционалу

$2699
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок733 просмотра

Детали в ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1RQ6rWk55xSiSLV30XZQxm1WENRPF2p7Kz2ioHKbDX3A/edit?usp=sharing

По технологиям предпочтительно php/mysql

Сдача проекта поэтапная, наш специалист будет делать кодревью, посему просьба придерживаться минимальных стандартов.

Нужно понимать, что скорость загрузки, нагрузка на сайт, количество посетителей, обьем данных по вакансиям и т.д будут не меньше данного.

MySQLPHP
4 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
4 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
89 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Пётр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад