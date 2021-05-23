Перенос, чистка и удаление статей вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки584 просмотра

1. Написать скрипты переноса статей вордпресс по id рубрики с одного сайта на несколько других

2. Сделать очистку статей вордпресс от спецсимволов

3. сделать удаление статей вордпресс по id рубрики

WordPress
4 года назад
diasasx
Эдуард 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

misha_beskurov
Михаил 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$20
4 дня
Великолепное исполнение, получил решение которое можно спокойно интегрировать в любую систему и спокойно развивать дальше.
Отличный заказчик! Приятен в общении, четкие требования - от работы остались одни позитивные впечатления. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

misha_beskurov
Михаил 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад