Верстка сайтов, создание лэндингов, JavaScript, SQL,PHP
Разработаю лэндинг, помогу с версткой или сделаю ее за вас. Добавлю функционал на сайт с помощью JavaScript.
Смоделирую реляционную базу данных. Сделаю сайт под ключ.
Опыт работы: 2 года.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- NFT Game // HoneyWood (WebGL, Unity, Colyseus)12 просмотров
- Создание реляционной базы данных156 просмотров
- Многопользовательская игра на Photon Cloud140 просмотров
Отзывы заказчиков
$360
10 баллов
4 года назад
AndroidFigmaiOSUnity
Михаил отлично выполнил задание по созданию прототипа мобильного приложения на Unity. Всегда был на связи, задавал необходимые уточняющие вопросы и запрашивал материалы. Работы выполнены качественно и с пониманием результата. Михаил реализовал отличные красивые анимации, подобрал звуки так, что мой сын(главный заказчик) в восторге и с нетерпением ждет дальнейшего развития приложения ) Все выполнено в срок, весь проект занял чуть больше двух недель и каждую неделю был видео отчет о текущем состоянии проекта. Была уверенность, что проект в надежных руках и был получен отличный результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую Михаила как активного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Оперативная проверка и оплата, постоянная обратная связь. Рекомендую сотрудничество с Андреем!
$20
10 баллов
4 года назад
WordPress
Великолепное исполнение, получил решение которое можно спокойно интегрировать в любую систему и спокойно развивать дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятен в общении, четкие требования - от работы остались одни позитивные впечатления. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
$70
10 баллов
4 года назад
JavaScriptSQL
Отличное и профессиональное исполнение заказа, решение которое прослужит долго и работает стабильно. Всем рекомендую исполнителя - не пожалеете!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрое согласование работы и своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков!