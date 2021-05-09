misha_beskurov

Михаил misha_beskurov

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка сайтов, создание лэндингов, JavaScript, SQL,PHP

Разработаю лэндинг, помогу с версткой или сделаю ее за вас. Добавлю функционал на сайт с помощью JavaScript.

Смоделирую реляционную базу данных. Сделаю сайт под ключ.

Опыт работы: 2 года.

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Отзывы заказчиков

andreyzarembo
Андрей 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$360
10 баллов
4 года назад
Первая версия детского игрового приложения на Unity в 2D
AndroidFigmaiOSUnity
Михаил отлично выполнил задание по созданию прототипа мобильного приложения на Unity. Всегда был на связи, задавал необходимые уточняющие вопросы и запрашивал материалы. Работы выполнены качественно и с пониманием результата. Михаил реализовал отличные красивые анимации, подобрал звуки так, что мой сын(главный заказчик) в восторге и с нетерпением ждет дальнейшего развития приложения ) Все выполнено в срок, весь проект занял чуть больше двух недель и каждую неделю был видео отчет о текущем состоянии проекта. Была уверенность, что проект в надежных руках и был получен отличный результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую Михаила как активного и ответственного исполнителя.
Спасибо за сотрудничество. Оперативная проверка и оплата, постоянная обратная связь. Рекомендую сотрудничество с Андреем!
Ответный отзыв
diasasx
Эдуард 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перенос, чистка и удаление статей вордпресс
WordPress
Великолепное исполнение, получил решение которое можно спокойно интегрировать в любую систему и спокойно развивать дальше.
Отличный заказчик! Приятен в общении, четкие требования - от работы остались одни позитивные впечатления. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
diasasx
Эдуард 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Sql replace на не работает - нужно решение
JavaScriptSQL
Отличное и профессиональное исполнение заказа, решение которое прослужит долго и работает стабильно. Всем рекомендую исполнителя - не пожалеете!!!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрое согласование работы и своевременная оплата. Побольше бы таких заказчиков!
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