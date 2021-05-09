Михаил отлично выполнил задание по созданию прототипа мобильного приложения на Unity. Всегда был на связи, задавал необходимые уточняющие вопросы и запрашивал материалы. Работы выполнены качественно и с пониманием результата. Михаил реализовал отличные красивые анимации, подобрал звуки так, что мой сын(главный заказчик) в восторге и с нетерпением ждет дальнейшего развития приложения ) Все выполнено в срок, весь проект занял чуть больше двух недель и каждую неделю был видео отчет о текущем состоянии проекта. Была уверенность, что проект в надежных руках и был получен отличный результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую Михаила как активного и ответственного исполнителя.