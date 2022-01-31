Разработать мобильное приложение под android и ios

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок619 просмотров
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Необходимо разработать сервис для знакомств, можно пока что начать с MVP.

Рассматриваем middle или senior разработчика мобильных приложений на долгосрочное сотрудничество.

Язык программирования можно использовать любой, в идеале это: Swift, Java, Kotlin. 

Оплата договорная.

AndroidiOS
2 года назад
misha_beskurov
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад