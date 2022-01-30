Unity разработчик, Android

Нужно разработать приложения на iOS android webview с push-уведомлениями. У нас ЛК с 3 типами пользователей. Внутри ЛК есть чаты. Нужны уведомления в приложениях, когда приходит новое сообщение в чат. Задачи: 1. Создание WebView приложения для сайта https://lk.ecocaravan.ru 2. При ...