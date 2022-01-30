Unity разработчик, Android

Нужно пересобрать рабочую версию мобильного приложения. Перенесли на другой сервер (прод) версию приложения, нужно пересобрать с новым адресом. Приложение на react-native + redux
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются Unity разработчики Android приложений. Джуны/Мидлы.
Задачи простые, в основном 2D-интерфейсы:
- простые игры
- листалки
- обои
- опросники
- раскраски
- паззлы
- внедрение рекламы AdMob, Appodeal и пр.
Работа попроектная. Если сработаемся, будут постоянные заказы.
Кого заинтересовало предложение, пишите Ваши предложения, указывая почасовую ставку. Детали в личной переписке.
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