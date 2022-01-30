Unity разработчик, Android

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок867 просмотров
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Требуются Unity разработчики Android приложений. Джуны/Мидлы.

Задачи простые, в основном 2D-интерфейсы:

- простые игры

- листалки

- обои

- опросники

- раскраски

- паззлы

- внедрение рекламы AdMob, Appodeal и пр.

Работа попроектная. Если сработаемся, будут постоянные заказы.

Кого заинтересовало предложение, пишите Ваши предложения, указывая почасовую ставку. Детали в личной переписке.

AndroidUnity
2 года назад
StevenApp
Стивен 
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад