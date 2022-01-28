Доработать веб-приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки672 просмотра
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Есть веб-приложение, которое рисует графики по данным из базы. Node Js + Angular + Rest API

Нужно:

- интегрировать его с MS Active Directory (по Kerberos)

- подключить сборщик логов Arcsight

2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад