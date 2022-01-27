Нужно пересобрать рабочую версию мобильного приложения. Перенесли на другой сервер (прод) версию приложения, нужно пересобрать с новым адресом. Приложение на react-native + redux
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать приложения на iOS android webview с push-уведомлениями.
У нас ЛК с 3 типами пользователей.
Внутри ЛК есть чаты.
Нужны уведомления в приложениях, когда приходит новое сообщение в чат.
Задачи:
1. Создание WebView приложения для сайта https://lk.ecocaravan.ru
2. При загрузке приложения получить токен устройства по статье - https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/first-message?authuser=0#retrieve-the-current-registration-token
3. Передать этот токен через cookie в приложение методом:
String cookieString = "tokenid=XXXXXXXXXXXXXXXX; path=/";
CookieManager.getInstance().setCookie(baseUrl, cookieString);
- или любым другим аналогичным методом на ваше усмотрение.
Критерии работоспособности:
1. Все страницы сайта открывались корректно, в том числе кнопки загрузки фото...
2. Сайт получал cookie с реальным fcm-device-token, которое можно использовать для отправки пушей.
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