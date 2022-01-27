Нужно разработать приложения на iOS android webview с push-уведомлениями.

У нас ЛК с 3 типами пользователей.

Внутри ЛК есть чаты.

Нужны уведомления в приложениях, когда приходит новое сообщение в чат.

Задачи:

1. Создание WebView приложения для сайта https://lk.ecocaravan.ru

2. При загрузке приложения получить токен устройства по статье - https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/first-message?authuser=0#retrieve-the-current-registration-token

3. Передать этот токен через cookie в приложение методом:

String cookieString = "tokenid=XXXXXXXXXXXXXXXX; path=/";

CookieManager.getInstance().setCookie(baseUrl, cookieString);

- или любым другим аналогичным методом на ваше усмотрение.

Критерии работоспособности:

1. Все страницы сайта открывались корректно, в том числе кнопки загрузки фото...

2. Сайт получал cookie с реальным fcm-device-token, которое можно использовать для отправки пушей.