Доработка узконаправленного проекта android.

Требуется android программист в узконаправленный сложный проект на постоянную основу. Приложение работает на accessiblity service, поэтому прошу оставлять отклики только с навыками в данной сфере. территориально только МОСКВА. При отклике пожалуйста оставляйте опыт работы, в том числе с accessibility service, а так же портфолио/резюме.