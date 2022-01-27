Доработка узконаправленного проекта android.

$4000
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки1228 просмотров
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Требуется android программист в узконаправленный сложный проект на постоянную основу. Приложение работает на accessiblity service, поэтому прошу оставлять отклики только с навыками в данной сфере. территориально только МОСКВА. При отклике пожалуйста оставляйте опыт работы, в том числе с accessibility service, а так же портфолио/резюме.

Android
2 года назад
guest_16432349366277
2 года в сервисе
Был
2 года назад