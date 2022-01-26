Простое приложение для Android

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок622 просмотра
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Приложение для выбора планировки комнаты из предложенных шаблонов, ввод высота/ширины пола и стен, выбор ремонтных работ и подсчета материалов по готовым формулам. Вывод результата на экран.

Приложение с возможностью регистрации через гугл аккаунт.

С регистрацией через гугл аккаунт - возможность сохранить 3 профиля подсчетов. В дальнейшем будет реализована платная версия.

AndroidПриложение для Android
2 года назад
inter13
41 годНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад