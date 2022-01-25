Мобильное приложение, которое откроет сайт в Safari View Controller

У мобильного приложения 1 функция - открыть ссылку https://ros-bilet.ru/ref?=10 в Safari View Controller

Дополнительные требования:

1. Все элементы навигации браузера должны быть убраны

2. APP ID - ru.rosbilet.app

3. Цветовая схема #5184B9

4. Иконка во вложении

5. Приложение нужно будет выложить в developer.apple.com, доступ к нему я предоставлю (описание и скриншоты приложения уже выложены)

6. Все сертификаты которые использовались для подписи приложения должны быть переданы мне.