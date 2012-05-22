Требуется разработать мобильное приложение с одной функцией: открыть ссылку в Safari View Controller. Удалить все элементы навигации браузера. Приложение должно использовать APP ID ru.rosbilet.app, цветовую схему #5184B9 и иконку, предоставленную во вложении. Также необходимо подготовить приложение для выкладки в App Store и передать все сертификаты для подписи.
- $180Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
- $130
Требуется разработать мобильное приложение с одной функцией: открыть ссылку https://ros-bilet.ru/ref?=9 в Chrome Custom Tab. Необходимо убрать все элементы навигации браузера, использовать APP ID ru.rosbilet.app и цветовую схему #5184B9. Иконка и подпись будут предоставлены.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт на CMS Drupal 7 - http://ros-bilet.ru/ Дизайн разрабатывался несколько лет назад, дизайнером (PSD всех страничек есть, но макеты только для ПК, об адаптивности тогда не думали). PSD были сверстаны как есть. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
О работе: Мы занимается продажей электронных билетов на междугородные и международные автобусные рейсы. На постоянной основе с полной занятостью требуется специалист технической поддержки, который будет работать с посетителями сайта и консультировать их по ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер. Задача: Есть 4 сайта вопросов и ответов, работающих по принципу "Ответы.Майл". Нужно на каждый из этих сайтов, один раз в день, заходить и публиковать по 2 ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать качественный обзор с множеством фотографий телефона Nokia Lumia 1520 , пример хорошего обзора - http://www.mobile-review.com/review/nokia-lumia-920.shtml Объем - от 6 до 12 т. знаков бпКопирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Для федерального проекта Рос-Билет ру, на постоянную основу, требуется контент-менеджер. Обязанности: 1. Написание статей (чаще рерайт), об определенных автобусных направлениях. Например, http://rostov-na-donu.ros-bilet.ru/avtobus/rostov-na-donu-moskva.html 2. Публикация этих статей на сайте, оформление согласно требованиям: заголовки ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Для долгосрочного сотрудничества, в команду HTC Rus ищется журналист (копирайтер), пишущий о мобильных технологиях (и разбирающийся в них). Обязанности: 1. Написание и публикация: новостей, статей, мануалов, обзоров; 2. Техническая ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества ищется копирайтер, пишущий о мобильных технологиях (и разбирающийся в них). Требования: • Обязательно наличие телефона на платформе Android, желательно – HTC; • Понимание технических характеристик телефонов; • Интерес ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Подробности по e-mail.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Интернет-магазину чехлов для телефонов требуется контент-менеджер. В задачи которого будет входить добавление новых товаров. Откуда брать товары я скажу (все с одного сайта). Добавление состоит из: 1. Написать название товара; 2. Написать уникальное ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Написание статей про игры для телефоновЗакрыт13 лет назад
- $50
На сайт посвященный телефонам необходимо добавить 34 инструкции к конкретным моделям. Для каждой инструкции необходимо написать небольшой текст (знаков 300-400) и добавить саму инструкцию (1-3 файла по 2-3 Мб, качаем с официального сайта или находим ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать 18 текстов (на каждый телефон, по тексту) о процедуре сброса к заводским настройкам. Пример текста - во вложении. 1 текст 600-1000 знаков б\п. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов.Завершен13 лет назад
Сайту про HTC http://help.htc-rus.com/, требуется оплачиваемый модератор. Работа заключается в модерирование (удалении, переименовании и т.д.) вопросов + ответы на них, так же возможно потребуется наполнение других разделов сайта. Главное требование: любить HTC ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется удаленный сотрудник, для ответа на вопросы по телефонам HTC. Ответы должны быть уникальными и полезными. Цена одного ответа от 5 до 50 и больше рублей. Подробнее о системе оплаты по ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать статью от лица человека который пользовался услугами Хостинга Спринтxост. Статья должна побуждать к выбору этого хостинга. Предпочтение отдается копирайтерам которые использовали этот хостинг. Объем - 3 000 - 4 000 знаков. Прошу указывать ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать маленькую статья 1000 знаков об HTC Incredible.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо написать статью объемом 5 000 знаков о усиленных аккумуляторах для телефонов HTC. Статья должна быть продающей. Список ключевых слов дам.Завершен13 лет назад
- $1666
Всем привет! Есть сайт, где публикуются разные интересные вещи со всего мира - http://jobax.ru Необходимо собрать постоянную аудиторию размере 1 000 уникумов в сутки, используя SMM и SMO. Рассматриваются ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад