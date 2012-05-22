rod-on

Родион rod-on

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Мобильное приложение, которое откроет сайт в Safari View Controller

    $180

    Требуется разработать мобильное приложение с одной функцией: открыть ссылку в Safari View Controller. Удалить все элементы навигации браузера. Приложение должно использовать APP ID ru.rosbilet.app, цветовую схему #5184B9 и иконку, предоставленную во вложении. Также необходимо подготовить приложение для выкладки в App Store и передать все сертификаты для подписи.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение, которое откроет сайт в Chrome Custom Tab

    $130

    Требуется разработать мобильное приложение с одной функцией: открыть ссылку https://ros-bilet.ru/ref?=9 в Chrome Custom Tab. Необходимо убрать все элементы навигации браузера, использовать APP ID ru.rosbilet.app и цветовую схему #5184B9. Иконка и подпись будут предоставлены.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать текущую верстку адаптивной Drupal 7

    Есть сайт на CMS Drupal 7 - http://ros-bilet.ru/ Дизайн разрабатывался несколько лет назад, дизайнером (PSD всех страничек есть, но макеты только для ПК, об адаптивности тогда не думали). PSD были сверстаны как есть.  ...

    Drupal
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист технической поддержки

    $500

    О работе: Мы занимается продажей электронных билетов на междугородные и международные автобусные рейсы. На постоянной основе с полной занятостью требуется специалист технической поддержки, который будет работать с посетителями сайта и консультировать их по ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайтов вопрос-ответов

    $100

    На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер. Задача: Есть 4 сайта вопросов и ответов, работающих по принципу "Ответы.Майл". Нужно на каждый из этих сайтов, один раз в день, заходить и публиковать по 2 ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзор Nokia Lumia 1520

    $50

    Нужно написать качественный обзор с множеством фотографий телефона Nokia Lumia 1520 , пример хорошего обзора - http://www.mobile-review.com/review/nokia-lumia-920.shtml Объем - от 6 до 12 т. знаков бп

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер для федерального сайта!

    Для федерального проекта Рос-Билет ру, на постоянную основу, требуется контент-менеджер. Обязанности: 1. Написание статей (чаще рерайт), об определенных автобусных направлениях. Например, http://rostov-na-donu.ros-bilet.ru/avtobus/rostov-na-donu-moskva.html 2. Публикация этих статей на сайте, оформление согласно требованиям: заголовки ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Журналист на сайт о смартфонах

    $500

    Для долгосрочного сотрудничества, в команду HTC Rus ищется журналист (копирайтер), пишущий о мобильных технологиях (и разбирающийся в них). Обязанности: 1. Написание и публикация: новостей, статей, мануалов, обзоров; 2. Техническая ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер про мобильные технологии

    Для долгосрочного сотрудничества ищется копирайтер, пишущий о мобильных технологиях (и разбирающийся в них). Требования: • Обязательно наличие телефона на платформе Android, желательно – HTC; • Понимание технических характеристик телефонов; • Интерес ...

    Android
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $500

    Интернет-магазину чехлов для телефонов требуется контент-менеджер. В задачи которого будет входить добавление новых товаров. Откуда брать товары я скажу (все с одного сайта). Добавление состоит из: 1. Написать название товара; 2. Написать уникальное ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление статей на сайт

    $50

    На сайт посвященный телефонам необходимо добавить 34 инструкции к конкретным моделям. Для каждой инструкции необходимо написать небольшой текст (знаков 300-400) и добавить саму инструкцию (1-3 файла по 2-3 Мб, качаем с официального сайта или находим ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 18 текстов о hard reset

    $50

    Необходимо написать 18 текстов (на каждый телефон, по тексту) о процедуре сброса к заводским настройкам. Пример текста - во вложении. 1 текст 600-1000 знаков б\п. Цена 1$ за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется модератор

    Сайту про HTC http://help.htc-rus.com/, требуется оплачиваемый модератор. Работа заключается в модерирование (удалении, переименовании и т.д.) вопросов + ответы на них, так же возможно потребуется наполнение других разделов сайта. Главное требование: любить HTC ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ответы на вопросы по htc

    Здравствуйте! Требуется удаленный сотрудник, для ответа на вопросы по телефонам HTC. Ответы должны быть уникальными и полезными. Цена одного ответа от 5 до 50 и больше рублей. Подробнее о системе оплаты по ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья о хостере

    $50

    Нужно написать статью от лица человека который пользовался услугами Хостинга Спринтxост. Статья должна побуждать к выбору этого хостинга. Предпочтение отдается копирайтерам которые использовали этот хостинг. Объем - 3 000 - 4 000 знаков. Прошу указывать ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Не поисковое продвижение

    $1666

    Всем привет! Есть сайт, где публикуются разные интересные вещи со всего мира - http://jobax.ru Необходимо собрать постоянную аудиторию размере 1 000 уникумов в сутки, используя SMM и SMO. Рассматриваются ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

shalakovayuliya
Юлия 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$41
10 баллов
10 лет назад
Рерайт на автотематику.
Человек с которым приятно работать
Юлия справилась с заданием, все сделано было хорошо! Рекомендую к работе)
Ответный отзыв
MRybakov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Добавить 130 товаров на сайт. Приватно для M1ke_06
Присоединяюсь к фрилансерам, отписавшим ниже. С Родионом приятно работать по всем критериям. Четкое ТЗ, всегда на связи и готов помочь. Был рад сотрудничать.
Михаил все сделал вовремя и хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Статья о аккумуляторах для телефонов
Надеюсь, еще выпадет поработать с Родионом, так как сотрудничество было организовано четко, быстро и вежливо. Оплата мгновенно. Все отлично!
Сотрудничество с Натальей очень понравилось! Статьи были написаны грамотно и быстро. Рекомендую Наталью для плодотворного сотрудничества.
Ответный отзыв
vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
$2
10 баллов
13 лет назад
Статья о HTC Incredible
Прекрасный работодатель! Очень вежливый и приятный по общению. Оплатил быстро! Приятно работать!
Виталий написал статью быстро и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Кипирайт для сайта мебельной фирмы
Совместным проектом с Родионом осталась в крайней степени довольна. Серьезный подход, умение приходить к компромиссу и большое уважение к исполнителю - главные черты сотрудничества. Спасибо! Буду рада предложить Вам свои услуги вновь.
Работа выполнена качественно, в срок. Даже бонус мне сделали) Хороший копирайтер, можно смело обращаться. Спасибо.
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