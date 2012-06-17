Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров. Описания должны быть: 1) Для людей 2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат 3) Соответствовать описываемому товару. 4) Одно ...
Ответы на вопросы по htc
Здравствуйте!
Требуется удаленный сотрудник, для ответа на вопросы по телефонам HTC. Ответы должны быть уникальными и полезными. Цена одного ответа от 5 до 50 и больше рублей. Подробнее о системе оплаты по запросу. Интересует долгосрочное сотрудничество, работы много!
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