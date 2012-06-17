Ответы на вопросы по htc

Здравствуйте!

Требуется удаленный сотрудник, для ответа на вопросы по телефонам HTC. Ответы должны быть уникальными и полезными. Цена одного ответа от 5 до 50 и больше рублей. Подробнее о системе оплаты по запросу. Интересует долгосрочное сотрудничество, работы много!