Необходимы оригинальные описания товаров

Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров.

Описания должны быть:

1) Для людей

2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат

3) Соответствовать описываемому товару.

4) Одно описание на товар не должно превышать 1000 символов.

На вход я даю excel файл с названиями товаров, а также ссылками на их нахождение в магазине.

На выходе жду тот же Excel, но с описанием.

Мерилом труда предлагаю считать килобайты.

Соответственно жду предложений в виде "готов выполнить работу по цене хххруб за килобайт"

Но готов рассмотреть и ваши предложения.