Необходимы оригинальные описания товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен31 заявка366 просмотров

Для магазина детских игрушек необходимо создать описания некоторых товаров.

Описания должны быть:

1) Для людей

2) Оригинальные, т.е. успешно проходят проверку на плагиат

3) Соответствовать описываемому товару.

4) Одно описание на товар не должно превышать 1000 символов.

На вход я даю excel файл с названиями товаров, а также ссылками на их нахождение в магазине.

На выходе жду тот же Excel, но с описанием.

Мерилом труда предлагаю считать килобайты.

Соответственно жду предложений в виде "готов выполнить работу по цене хххруб за килобайт"

Но готов рассмотреть и ваши предложения.

13 лет назад
baltoy
Виктор 
80 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
5 дней
Да, присоединяюсь к предыдущим ораторам - у Юры определенно есть талант. Во всяком случае, оригинальные описания товаров действительно оригинальны и местами остроумны.
Очень приятно, когда искренние творческие потуги бывают оценены по достоинству (по "субъективному" достоинству "творца", разумеется). В ходе работы с Виктором (уже перешедшей в хроническую фазу) я испытываю позитивный feedback постоянно: человек не скуп ни на эмоции, ни на слова для их выражения. Иначе говоря — по человечески приятно работать. Еще один плюс — растет и крепнет творческая самооценка=)

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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