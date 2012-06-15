Наполнение магазина на Битрикс

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Закрыт16 заявок190 просмотров

http://www.multidveri.ru/catalog/doors/buldors/stalnaya_dver_buldoors_15/ - пример карточки товара, некоторые создавать с нуля, некоторые - редактировать.

В вашем предложении хотелось бы видеть цену за 1 карточку (с учетом того, что общее количество товара - около 1000 единиц), сколько позиций сможете делать в день/неделю.

13 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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