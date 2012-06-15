Есть радиолампы и радиодетали необходимо на каждую из них составить описание на англ для выставления в магазине для каждой радодетали надо: 1 — что за лампа и ее ...
Наполнение магазина на Битрикс
http://www.multidveri.ru/catalog/doors/buldors/stalnaya_dver_buldoors_15/ - пример карточки товара, некоторые создавать с нуля, некоторые - редактировать.
В вашем предложении хотелось бы видеть цену за 1 карточку (с учетом того, что общее количество товара - около 1000 единиц), сколько позиций сможете делать в день/неделю.
Заявки фрилансеров
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