Составление описаний для радиоламп на англ.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок155 просмотров

Есть радиолампы и радиодетали

необходимо на каждую из них составить описание на англ для выставления в магазине

для каждой радодетали надо:

1 — что за лампа и ее назначение

2 — паспортные данные на англ и если есть фото паспорта на русском

3 — где и как применяется (схемы включения описание устройства описание как сделать устройство с этой радиолампой фотографии обязательно со ссылкой на автора)

описания практически на все лампы есть на

- ebay.com можно брать их нескольких видов и комбинировать

- lampilich.narod.ru

- www.istok2.com

если есть 1-й и 2-й пункты оплата 4$ , а если есть еще 3-й пункт оплата 10$ за штуку

пример готового описания где есть только 1-й и 2-й пункты http://www.ebay.com/itm/260941785006

пример готового описания где есть 1-й и 2-й и есть еще 3-й пункт http://www.ebay.com/itm/250980556232

желающие заняться присылайте тестовое описание на радиолампу ТХ-16Б на cor{собака}bk.ru

13 лет назад
Maxim_us
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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