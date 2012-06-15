Наполнение товарами интернет-магазина

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Закрыт12 заявок233 просмотра

Перенести товары с фото и описаниями с американского интернет-магазина (с частичным переводом описаний или поиском описания для товара на русском языке) в ShopScript (возможно через cvs) по определенному шаблону.

Указывайте пожалуйста желаемую сумму за добавление одной позиции.

13 лет назад
rusopt
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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