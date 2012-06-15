Нужно периодически оставлять сообщения на форуме строительной тематики. Алгоритм работы: 1. Необходимо зайти по адресу: http://bitstroi.ru/forum.html и ознакомиться с разделами форума и общей тематикой сайта. 2. ...
Наполнение товарами интернет-магазина
Перенести товары с фото и описаниями с американского интернет-магазина (с частичным переводом описаний или поиском описания для товара на русском языке) в ShopScript (возможно через cvs) по определенному шаблону.
Указывайте пожалуйста желаемую сумму за добавление одной позиции.
Заявки фрилансеров
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