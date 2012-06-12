Ведение профильных тем на гор. форумах Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки165 просмотров

Крупному национальному интернет - магазину в своём сигменте, в Украине - требуется на постоянную работу:

- копирайтер, который будит популяризировать товары интернет - магазина на крупных городских форумах Украины, путём создания или поддержания тем, связанных с тематикой магазина (ненавязчивая реклама), необходим человек, не просто для постинга, а для полноценного - постоянного поддержания темы.

Приветствуются кандидаты имеющие опыт успешной работы в данной сфере, а так же имеющие аккаунты на различных городских форумах с хорошей историей и репутацией.

13 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров