Классификатор event услуг.

Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате

Название;Краткое описание 100-300 знаков.

{отступ для второго уровня}Название;Краткое описание 100-300 знаков.

Ожидаю от исполнителя хорошего знания темы (event, кейтеринг, тимбилдинг, банкеты,проведение свадеб и т.д) И понимания что такое классификация. В отзыве, опишите примерный план ваших действий, и почему вы считаете что у вас получится лучше чем у других.