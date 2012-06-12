Нужно в различных тематических форумах вебмастеров зарегистрироваться и постить сообщения о сайте (банерообменная сеть). Только чтобы это было осмысленно, а не спамовый постинг. Список форумов частично дам, частично из гугла взять. Не более двух сообщений ...
Классификатор event услуг.
Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате
Название;Краткое описание 100-300 знаков.
{отступ для второго уровня}Название;Краткое описание 100-300 знаков.
Ожидаю от исполнителя хорошего знания темы (event, кейтеринг, тимбилдинг, банкеты,проведение свадеб и т.д) И понимания что такое классификация. В отзыве, опишите примерный план ваших действий, и почему вы считаете что у вас получится лучше чем у других.
Выбранный исполнитель
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