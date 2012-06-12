Классификатор event услуг.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки161 просмотр

Необходимо перечислить все виды и подвиды услуг организации праздников и проведения событий (не менее 20 больше - можно) и организовать их в двухуровневый каталог. В формате

Название;Краткое описание 100-300 знаков.

{отступ для второго уровня}Название;Краткое описание 100-300 знаков.

Ожидаю от исполнителя хорошего знания темы (event, кейтеринг, тимбилдинг, банкеты,проведение свадеб и т.д) И понимания что такое классификация. В отзыве, опишите примерный план ваших действий, и почему вы считаете что у вас получится лучше чем у других.

13 лет назад
t-w-i
Юрий 
53 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
13 лет назад
$50
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Depozitor
48 лет
13 лет в сервисе
Был
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13 лет назад