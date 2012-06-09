Добрый день. На постоянной основе требуется наполнение форума (имитация живого общения, диалоги пользователей), тематика - холодильное оборудование, желательный объем - 100 постов в неделю. Требования к сообщениям: информативность, отсутствие флуда, понятность, ...
Наполнение сайта
Ежедневное наполнение сайта с сериалами. Добавка видео, постера и описание сериала.
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