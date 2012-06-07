Работа с группами ВКонтакте

Задача: привлечение людей в группы Вконтакте. Работа со своих аккаунтов, оплата за 1 вступившего человека – 0,5 р. Естественно речь идет о нормальных живых людях, а не о ботах. Требующиеся объемы обсуждаемы, но желательно привлекать не менее 200 человек в сутки.

Грубо говоря, схема следующая – вы приглашаете людей в друзья, потом приглашаете их в группу. Работать нужно будет не с одного аккаунта.

Сотрудничество долгосрочное, на постоянной основе, с перспективами роста.

В ответах оставляйте свои предложения и номера ICQ.