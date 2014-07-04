Необходимо найти фото и описание товара и сохранить по определенному формату, всего нужно найти 1000 наименований товара Сроки 4 дня 1000 товаров. формат: папка с именем артикултовара_Название/ внутри два ...
Распознвание/набор текста
Есть документ: http://www.1translate.com/files/anil-scan.pdf
Задача - создать документ Word на его основе. Форматирование по колонкам - на ваше усмотрение.
Ошибки в оригинале исправлять не нужно.
Бюджет - 300 рублей или ваше видение
Срок - сегодня к 20-00 МСК самое позднее
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