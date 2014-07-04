Распознвание/набор текста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки260 просмотров

Есть документ: http://www.1translate.com/files/anil-scan.pdf

Задача - создать документ Word на его основе. Форматирование по колонкам - на ваше усмотрение.

Ошибки в оригинале исправлять не нужно.

Бюджет - 300 рублей или ваше видение

Срок - сегодня к 20-00 МСК самое позднее

13 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо
Отличный заказчик! Всегда рада сотрудничеству с Юрием. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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