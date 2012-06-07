Военные новости (сбор информации).

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Закрытнет заявок192 просмотра

Приветствую!

Задание: необходимо собрать информацию (новости) касающуюся различных военных конфликтов происходящих в мире за последнее время, а именно с 7 по 8 июня 2012 года (т.е. самые актуальные на данный момент). Новости должны касаться: Абхазия, Ингушетия, Чеченская республика, Сирия, Иран. Так же необходимы ссылки на источники, где вы узнали эту новость и фотографии (чтоб можно было например сделать слайд-показ).

Интересуют в первую очередь: убийства, расстрелы, назначения на должности, расположение войск, политическая ситуация в целом. Новости должны касаться ТОЛЬКО военного дела и быть из проверенных источников. Например: Лента. ру, РИА Новости и .д.

Цена: договорная, но вам нужно будет выполнить пробное задание до этого вечера (дав ссылку или написав самим несколько новостей по теме). Тексты должны быть короткими, доступными, информативными, подтвержденными (факты), не устаревшими (т.е. самые актуальные новости, произошедшие на этой неделе).

13 лет назад
stat-394213
Егор 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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