Военные новости (сбор информации).

Приветствую!

Задание: необходимо собрать информацию (новости) касающуюся различных военных конфликтов происходящих в мире за последнее время, а именно с 7 по 8 июня 2012 года (т.е. самые актуальные на данный момент). Новости должны касаться: Абхазия, Ингушетия, Чеченская республика, Сирия, Иран. Так же необходимы ссылки на источники, где вы узнали эту новость и фотографии (чтоб можно было например сделать слайд-показ).

Интересуют в первую очередь: убийства, расстрелы, назначения на должности, расположение войск, политическая ситуация в целом. Новости должны касаться ТОЛЬКО военного дела и быть из проверенных источников. Например: Лента. ру, РИА Новости и .д.

Цена: договорная, но вам нужно будет выполнить пробное задание до этого вечера (дав ссылку или написав самим несколько новостей по теме). Тексты должны быть короткими, доступными, информативными, подтвержденными (факты), не устаревшими (т.е. самые актуальные новости, произошедшие на этой неделе).