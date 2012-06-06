Поиск в интернете конференций, событий и др.

Задача:

поиск в инетрнете информации о проведении крупных Российских бизнес-семинаров или конференций по бизнесу, маркетингу и интернет-технологиям или другим мероприятиям, которые широко освещаются (например конкурсы-красоты).

Пример такого мероприятия:

http://topexpert.pro/marafon.html

До старта этих мероприятий должно быть не менее 2 недель (если меньше, как правило не соглашаются).

После того, как находите это мероприятие, списываетесь с его организатором и предлагаете партнерство в виде размещения баннера на сайте (ссылку сообщу в личку) и взамен просите получить для этого сайта статус информационного партнера с размещением логотипа нашего сайта и прямой ссылки на него.

Если организаторы соглашаются берете у них баннер с рекламой данного мероприятия и присылаете нам, мы его размещаем, сообщаем Вам, Вы снова списываетесь с организаторами и сообщаете, что баннер установлен и контролируете вопрос с размещением нашего логотипа с ссылки на наш сайт.

За 1 размещенный логотип с ссылкой на нас на сайте мероприятия, плачу 100 рублей.

Желающие – пишите с личку, дадим ссылку на сайт и расскажем какие есть места под баннеры для рекламы мероприятий.