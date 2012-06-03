Требуется постер, для создания моих тем на форумах, желательно что бы был старорег на серче. Icq 208526
Приглашения или сообщения ВКонтакте
Есть группа ВКОНТАКТЕ
Есть группы, в которых есть пользователи, с большой вероятностью захотящие вступить в нашу группу.
Нужно разослать им приглашения или сообщения.
Следующее сообщение в связи появлением огромного количества мошенников на free-lance.ru (после отмены отрицательных отзывов)
Внимание! В каждой из таких групп есть мои знакомые, которые будут отслеживать наличие приглашений и сообщений. если они не получат приглашений (сообщений), я не буду оплачивать работу.
если вы не уверены в своих силах на 100%, НЕ БЕРИТЕСЬ. меня уже нескольког раз обманули, и все приемы я знаю.
одно из условий оплаты: НЕПРОПАДАНИЕ исполнителя днем на более чем 3-4 часа из сети в дневное время.
инетересует цена за 1000 (приглашений/сообщений) по КОНКРЕТНЫМ, указанным мной группам
Заявки фрилансеров
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