Приглашения или сообщения ВКонтакте

Есть группа ВКОНТАКТЕ

Есть группы, в которых есть пользователи, с большой вероятностью захотящие вступить в нашу группу.

Нужно разослать им приглашения или сообщения.

Следующее сообщение в связи появлением огромного количества мошенников на free-lance.ru (после отмены отрицательных отзывов)

Внимание! В каждой из таких групп есть мои знакомые, которые будут отслеживать наличие приглашений и сообщений. если они не получат приглашений (сообщений), я не буду оплачивать работу.

если вы не уверены в своих силах на 100%, НЕ БЕРИТЕСЬ. меня уже нескольког раз обманули, и все приемы я знаю.

одно из условий оплаты: НЕПРОПАДАНИЕ исполнителя днем на более чем 3-4 часа из сети в дневное время.

инетересует цена за 1000 (приглашений/сообщений) по КОНКРЕТНЫМ, указанным мной группам