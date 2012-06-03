Заполнение сайта

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Закрыт31 заявка376 просмотров

Требуется заполнение сайта. Магазин. Заполнять карточки товара. Фото товаров, описание. Информация есть- копируется с другого сайта или предоставляется. Объем пока не большой.

13 лет назад
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Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров