Требуется постер, для создания моих тем на форумах, желательно что бы был старорег на серче. Icq 208526
Заполнение сайта
Требуется заполнение сайта. Магазин. Заполнять карточки товара. Фото товаров, описание. Информация есть- копируется с другого сайта или предоставляется. Объем пока не большой.
Заявки фрилансеров
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