Поиск информации, оформление данных

Нужен человек, который умеет искать в гугле, делать скриншоты и работать в PowerPoint. Также надо иметь общее представление о разных социальных сетях (VK, FB, TW, 4sq) и юзабилити-анализе сайтов.

Нужно подготовить несколько презентаций по образцу, в каждой презентации 5-6 слайдов.

Оплата – 50 рублей за одну презентацию. Весь объём — 10-20 заказов в неделю. Пишите сюда или на почту [email protected], отвечу сразу.