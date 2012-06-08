Наполнение страниц сайта

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Мне нужно заполнить 2-5 страниц 10-30 позициями.

Начнем с 1-й страницы для определения объема работ вот мини ТЗ:

1. Есть готовая html-страница (она же шаблон) которую нужно заполнить 19-ю позициями.

2. Вы с указанного сайта копируете текст по каждой из позиции (возможно его немного редактируете: удаляете/добавляете ненужную/нужную информацию) и соответствен шаблону наполняете тестовую информацию.

3. С того же сайта копируете фото, или если фото не качественное то находите более качественный аналог в интернете. После чего в фотошопе меняете цвет фона и размеры фотографии. После вставляете фото на страницу.

4. Скидываете мене, Я проверяю и перевожу вам деньги.

Что Вам нужно:

Знания html и dreamweaver (можно и другой редактор).

Как видите все очень просто! Поэтому по деньгам не более 10$. По времени до вечера.

Если все будет гуд будем двигаться дальше.