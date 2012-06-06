Необходимо найти фото и описание товара и сохранить по определенному формату, всего нужно найти 1000 наименований товара Сроки 4 дня 1000 товаров. формат: папка с именем артикултовара_Название/ внутри два ...
Внесение товаров
http://www.technopage.ru/product/15383/ Добавление товаров с описанием и картинками . Информацию берете из интерента. Оплата 2100 руб – 2000 позиций. Кого неустраевает данная сумма оплаты, просьба несбрасывать заявки. Планируется порядка 10000 позиций
Заявки фрилансеров
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