Требуется постер, для создания моих тем на форумах, желательно что бы был старорег на серче. Icq 208526
Отредактировать 155 карточек товаров.
Сайт motoya.ru, Shop Script.
Необходимо для всех товаров Sagal-Moto (155 родительских товаров, дочерних примерно раз в 10 больше).
- Установить цифровые размеры (мужские 46-64, женские 34-52).
- Установить срок отправки - "Отправка в течение 180 дней".
- Изменить цену.
- Для всех кожаных курток исключить товар "подкладка".
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