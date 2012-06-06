Отредактировать 155 карточек товаров.

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Закрыт7 заявок189 просмотров

Сайт motoya.ru, Shop Script.

Необходимо для всех товаров Sagal-Moto (155 родительских товаров, дочерних примерно раз в 10 больше).

- Установить цифровые размеры (мужские 46-64, женские 34-52).

- Установить срок отправки - "Отправка в течение 180 дней".

- Изменить цену.

- Для всех кожаных курток исключить товар "подкладка".

13 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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