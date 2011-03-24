Добрый день! Собственный программист не справился с ликвидацией внештатной ситуации. Сайт - городской портал находится на вип-хостинге Бегет. Без проблем справился с нагрузкой в 19 тыс посетителей в день выборов. Через день сайт стал выдавать ...
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
На кулинарный сайт который работает на wordpress нужно сделать форму добавления рецептов пользователями. Для новых пользователей админка wordpress совсем неудобна и они не могут добавлять свои рецепты. Нужна пошаговая форма добавления рецептов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Ежедневное наполнение сайта с сериалами. Добавка видео, постера и описание сериала.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Для наполнения сайта контентом требуются начинающие авторы. Тематика — футбол (спорт). Можно рерайтить любые новости, анонсы, обзоры. Требования: - уникальность контента не менее 85% (делаю скидку на совпадение ...Закрыт13 лет назад
Нужен аналог сайта http://barcareal.ru с двумя другими футбольными командами. Предпочтение отдам тем, кто будет делать сайт на Joomla 1.7 или WP, но рассмотрю все варианты. Просьба при подаче заявки, указать свою цену. Заявки ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется создание портала недвижимости под ключ для украинского региона именно на Instant CMS с использованием премиум-компонентов: Биллинг пользователей, InstantMaps, InstantShop Требуемая функциональность: добавление объявлений пользователями, регистрация на сайте риэлторских контор и строительных компаний, сортировка ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A) Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте. Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется аккуратная и внимательная девушка или женщина на место администратора сайта сериалов. Требования: - написание новостных статей по теме сайта с предварительным согласованием темы (3-5 раз в неделю); - оперативное наполнение сайта ...Завершен14 лет назад
Всем добрый день! Назрела необходимость создания качественного хостинга изображений для своих проектов. Требования стандартные: - русский интерфейс; - загрузка как с регистрацией пользователя, так и без оной; - загрузка локальная, ...Закрыт14 лет назад
Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте (что-то близкое к соц. сети, только без излишних излишеств). Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...Закрыт14 лет назад
Добрый день! На сайте онлайн сериалов нужно вставить фоновую картинку одного из сериала подложкой и показать, как менять эту картинку при необходимостиHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен логотип для сайта. Идея есть. Требуется тот, кто воплотит идею.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен парсер, который будет собирать (и обновлять) инфу с двух спортивных сайтов и выдавать для Instant CMSВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Рабочий сайт на Joomla с специальным спортивным компонентом не справляется с работой по функциональности и нагрузке. Желательно уйти с платформы Joomla, сохранив и дополнив функционал по аналогам существующих сайтов. Ваши предложения по цене ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Готова обсудить с квалифицированным и опытным специалистом бюджет и сроки создания двух блого-социальных сайтов. Четко представляю идею, есть предварительное ТЗ.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать 3-5 баннеров стандартных размеров для сайта анимаций. Указывайте свою цену для данной работы.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Создать 3-х колоночный сайт на Ucoz фиксированной ширины 1024 px c оригинальным дизайном. Основные требования: - кнопки интеграции в соц. сети - доступ на сайт с помощью аккаунтов vkontakte и mail.ru ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Поиск одного-двух авторов на постоянную работу по написанию новостных статей о идущих по ТВ сериалах или готовящихся к выходу на экраны.Завершен14 лет назад
- $500
По имеющемуся ТЗ необходимо создать два однотипных сайта с разным дизайном и направленностью. Необходимо изменить дизайн имеющегося платного шаблона, а также установить платные плагины и настроить их работу.Закрыт14 лет назад
- $10
Необходимо настроить ЧПУ для компонента Joomla. Стандартные средства и плагины не помогли. До переустановки БД и шаблона ссылки имели приличный видВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад