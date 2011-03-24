alldmi

Алла alldmi

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • СРОЧНО! Восстановление работы сайта на Вордпресс

    Добрый день! Собственный программист не справился с ликвидацией внештатной ситуации. Сайт - городской портал находится на вип-хостинге Бегет. Без проблем справился с нагрузкой в 19 тыс посетителей в день выборов. Через день сайт стал выдавать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форма добавления рецептов для сайта на WP

    На кулинарный сайт который работает на wordpress нужно сделать форму добавления рецептов пользователями. Для новых пользователей админка wordpress совсем неудобна и они не могут добавлять свои рецепты. Нужна пошаговая форма добавления рецептов ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны авторы на футбольный блогосайт

    Добрый день! Для наполнения сайта контентом требуются начинающие авторы. Тематика — футбол (спорт). Можно рерайтить любые новости, анонсы, обзоры. Требования: - уникальность контента не менее 85% (делаю скидку на совпадение ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналог спортивного новостного сайта

    Нужен аналог сайта http://barcareal.ru с двумя другими футбольными командами. Предпочтение отдам тем, кто будет делать сайт на Joomla 1.7 или WP, но рассмотрю все варианты. Просьба при подаче заявки, указать свою цену. Заявки ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портал недвижимости на Instant CMS

    $500

    Требуется создание портала недвижимости под ключ для украинского региона именно на Instant CMS с использованием премиум-компонентов: Биллинг пользователей, InstantMaps, InstantShop Требуемая функциональность: добавление объявлений пользователями, регистрация на сайте риэлторских контор и строительных компаний, сортировка ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кулинарный портал на DLE

    $1000

    Проект для Гудик Александр Владимирович (G-A) Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте. Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...

    DLE
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор сайта сериалов

    Требуется аккуратная и внимательная девушка или женщина на место администратора сайта сериалов. Требования: - написание новостных статей по теме сайта с предварительным согласованием темы (3-5 раз в неделю); - оперативное наполнение сайта ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Хостинг изображений

    Всем добрый день! Назрела необходимость создания качественного хостинга изображений для своих проектов. Требования стандартные: - русский интерфейс; - загрузка как с регистрацией пользователя, так и без оной; - загрузка локальная, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кулинарный сайт

    Нужно создать кулинарный сайт с возможностью пользователей публиковать рецепты с фотографиями на сайте (что-то близкое к соц. сети, только без излишних излишеств). Сделать рейтинг популярных блюд и рейтинг (кулинаров) пользователей, а также возможность вывести ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перенос спортивного сайта с Joomla

    Рабочий сайт на Joomla с специальным спортивным компонентом не справляется с работой по функциональности и нагрузке. Желательно уйти с платформы Joomla, сохранив и дополнив функционал по аналогам существующих сайтов. Ваши предложения по цене ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Два блого-социальных проекта

    $1000

    Готова обсудить с квалифицированным и опытным специалистом бюджет и сроки создания двух блого-социальных сайтов. Четко представляю идею, есть предварительное ТЗ.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с авторскими картинками

    Создать 3-х колоночный сайт на Ucoz фиксированной ширины 1024 px c оригинальным дизайном. Основные требования: - кнопки интеграции в соц. сети - доступ на сайт с помощью аккаунтов vkontakte и mail.ru ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Два проекта на CMS LiveStreet

    $500

    По имеющемуся ТЗ необходимо создать два однотипных сайта с разным дизайном и направленностью. Необходимо изменить дизайн имеющегося платного шаблона, а также установить платные плагины и настроить их работу.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

pugofka58
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$66
10 баллов
9 лет назад
Администратор сайта сериалов
Написание статей
Все отлично
Исполнительный, внимательный контент-менеджер и автор статей. Быстро учится новому. Приятный в общении человек.
Ответный отзыв
timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$3
10 баллов
11 лет назад
На сайт WP вставить фоновую картинку
WordPress
Буду рад сотрудничеству!
Быстрая и качественная работа, пояснил попутно несколько моментов, дал ценные советы. Спасибо!
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PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Создать несколько баннеров для сайта анимаций
Алла знает чего желает , от этого работа прошла быстро и без проблемно.Рекомендую.
Быстрая, качественная работа с учетом моих пожеланий
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