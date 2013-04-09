Сергей Попов PopovSPopovS
33 годаЭстония/Таллинн
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
9 баллов
9 лет назад
Ебать колотить, как будто я помню что было 3 года назад почему сайт требует отзыв, Наверное нормально сделал.
Ответный отзыв
Отлично поработали.Конкретно ТЗ и быстрые внесения изменений.Работа прошла на отлично.Рекомендую как ответственного заказчика.
$15
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!