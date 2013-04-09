PopovS

Сергей Попов PopovS

 
33 годаЭстония/Таллинн
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Баннер-мэйкер.

Скидки на Gif баннера

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Отзывы заказчиков
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Срочно сделать флеш-баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня
Ебать колотить, как будто я помню что было 3 года назад почему сайт требует отзыв, Наверное нормально сделал.
Отлично поработали.Конкретно ТЗ и быстрые внесения изменений.Работа прошла на отлично.Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
topglance
Сергей 
44 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Флеш-баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fastimus
Антон 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн в стиле Minecraft
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Сделать баннеры - флеш
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Баннеры
85 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
17 отзывов(-1)
от $15
от 1 дня
нет рейтинга