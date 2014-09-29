Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня

Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ...
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1. Агентство недвижимости Профи
Сценарий
1. Кадр Срочный выкуп
2. Кадр Покупка продажа аренда
3. Кадр Работа с сертификатами
4. Кадр Агентство недвижимости Профи
Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714
А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая к словам в кадре
В самом конце на 4 кадре слевой строны появлеятся адрес г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 17
Логотипа нету, но нужно придерживаться цветовой гаммы как тут
Размер баннера 468 на 70 пикселей
2. Строительная фирма три асс
Сценарий
1. Кадр Жилой комплекс 3 богатыря нужно показать тех богатырей с картинки
2. Кадр Цена от 29000 за кв.м нужно показать дома
3. Кадр Лого триасс и номера телефонов
Размер баннера 240 на 200 пикселей
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