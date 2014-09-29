Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня

1. Агентство недвижимости Профи

Сценарий

1. Кадр Срочный выкуп

2. Кадр Покупка продажа аренда

3. Кадр Работа с сертификатами

4. Кадр Агентство недвижимости Профи

Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714

А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая к словам в кадре

В самом конце на 4 кадре слевой строны появлеятся адрес г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 17

Логотипа нету, но нужно придерживаться цветовой гаммы как тут

http://www.estate21.ru/profi

Размер баннера 468 на 70 пикселей

2. Строительная фирма три асс

Сценарий

1. Кадр Жилой комплекс 3 богатыря нужно показать тех богатырей с картинки

2. Кадр Цена от 29000 за кв.м нужно показать дома

3. Кадр Лого триасс и номера телефонов

http://tvoyadres.ru/1.zip

http://tvoyadres.ru/2.zip

Размер баннера 240 на 200 пикселей