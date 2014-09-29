Нужно нарисовать 2 флеш баннера сегодня

$20
БаннерыЗавершен4 заявки350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Агентство недвижимости Профи

Сценарий

1. Кадр Срочный выкуп

2. Кадр Покупка продажа аренда

3. Кадр Работа с сертификатами

4. Кадр Агентство недвижимости Профи

Во всех кадрах справой строны должны быть телефоны 627733, 388679, 487714

А справой строны под каждый кадр нужно какая нибудь иконка анимировая подходящая к словам в кадре

В самом конце на 4 кадре слевой строны появлеятся адрес г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 17

Логотипа нету, но нужно придерживаться цветовой гаммы как тут

http://www.estate21.ru/profi

Размер баннера 468 на 70 пикселей

2. Строительная фирма три асс

Сценарий

1. Кадр Жилой комплекс 3 богатыря нужно показать тех богатырей с картинки

2. Кадр Цена от 29000 за кв.м нужно показать дома

3. Кадр Лого триасс и номера телефонов

http://tvoyadres.ru/1.zip

http://tvoyadres.ru/2.zip

Размер баннера 240 на 200 пикселей

12 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Ебать колотить, как будто я помню что было 3 года назад почему сайт требует отзыв, Наверное нормально сделал.
Отлично поработали.Конкретно ТЗ и быстрые внесения изменений.Работа прошла на отлично.Рекомендую как ответственного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Динамичный баннер, GIF

    Динамичный баннер с размерами 728x90, 468x60, 300x250, 125x125, 88x31 для бесплатного сервиса для ручного обмена ссылками - http://www.turbo-link.ru Баннер должен цеплять внимание потенциального пользователя, вызывать интерес к сервису и желание добавить свои сайты для обмена ...

    Баннеры2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер

    Необходим не сложный, не дорогой gif или flash баннер по авто тематике. крайний срок - завтра с утра баннер должен быть уже готов. 5 кадров в баннере: 1. логотип + название 2. вид оказываемых работ 3. вид оказываемых работ 4. сроки, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать баннер

    $50

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Нужно сделать анимационный рекламный баннер на флеше. Оплата - 300 рублей за готовый баннер. Жду ваших заявок.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка эффекта на флеше

    Здравствуйте. Есть логотип, необходимо чтобы по нему бегали звездочки или искорки. Пример: http://www.novgorodenergo.ru/index.php Предпочтение низкой стоимости и сроку выполнения. Все исходники предоставлю. Спасибо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры для хостинговой компании

    $400

    Требуются баннеры для РЕКЛАМЫ УСЛУГ компании BulletProof-WEB ( http://bulletproof-web.com/ ) предлогающей аренду абузоустойчивых серверов, VPS, регистрацию доменов. Требуются как GIF так и ФЛЕШ баннеры. Баннеры должны цеплять потенциального клиента, вызывать интерес к компании и желание ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание 2 flash баннеров

    Нужны 2 flash баннера с анимацией, переходами и т.д. 1 баннер: разрешение - 486x60; 2 баннер: 728x90 Текст на баннерах: GameServers.kz Хостинг игровых серверов в Казахстане. Гигабитный интернет канал. Лучшие игровые сервера в Казнете. Сайт: GameServers.kz

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать статический баннер

    $7

    Размер 632*80. Надо нарисовать статический баннер, есть старый вариант баннера, надо переделать. Главная задача - вписать новый в дизайн определенного сайта.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннеры для серва WoW

    Всем добрый день. Необхоимы 5 баннеров: Размеры:728*79, 468*60, 160*600, 120*240, 88*36. Ключевые слова: Play-Port World Of Warcraft, Рейты х100, Рабочие Инсты, акции, стабильность, высокий аптайм, Ядро собственной разработки с постоянной поддержкой, Arcanum Core.

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад