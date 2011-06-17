Баннеры для хостинговой компании

Требуются баннеры для РЕКЛАМЫ УСЛУГ компании BulletProof-WEB ( http://bulletproof-web.com/ ) предлогающей аренду абузоустойчивых серверов, VPS, регистрацию доменов.

Требуются как GIF так и ФЛЕШ баннеры.

Баннеры должны цеплять потенциального клиента, вызывать интерес к компании и желание воспользоваться услугами. Сюжет на Ваше усмотрение. Предпочтительно использовать минимум текста, максимум информации предоставить в виде катртинок и анимации.

Сюжет должен быть с юмором и максимально оригинальным. Надо обыграть тему абузоустойчивости и надежности.

Размеры:

150x150

468x60

88x31

300x250

728x90

160x600

Вес баннеров не критичен, но должен быть в разумных пределах.

Интерактивные баннеры предпочтительны.

Примеры баннеров на которые следует ориентироваться:

http://www.bannerblog.com.au/2010/08/pioneer_pedal.php

http://www.bannerblog.com.au/2010/12/tmobile_butt_pocket.php

http://www.bannerblog.com.au/2010/12/ikea_unbox_the_banner_3.php

http://www.bannerblog.com.au/2011/02/balance_full_body_workout.php

http://www.bannerblog.com.au/2011/04/havaianas_world_cup_keep_ups.php

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