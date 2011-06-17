Баннеры для хостинговой компании

Нужно сделать не большой, но стильный баннер flash на шапку ИМ. 557*118 сайт www.acover.ru баннеров нужно порядка 10 шт. под каждую категорию товара свой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются баннеры для РЕКЛАМЫ УСЛУГ компании BulletProof-WEB ( http://bulletproof-web.com/ ) предлогающей аренду абузоустойчивых серверов, VPS, регистрацию доменов.
Требуются как GIF так и ФЛЕШ баннеры.
Баннеры должны цеплять потенциального клиента, вызывать интерес к компании и желание воспользоваться услугами. Сюжет на Ваше усмотрение. Предпочтительно использовать минимум текста, максимум информации предоставить в виде катртинок и анимации.
Сюжет должен быть с юмором и максимально оригинальным. Надо обыграть тему абузоустойчивости и надежности.
Размеры:
150x150
468x60
88x31
300x250
728x90
160x600
Вес баннеров не критичен, но должен быть в разумных пределах.
Интерактивные баннеры предпочтительны.
Примеры баннеров на которые следует ориентироваться:
http://www.bannerblog.com.au/2010/08/pioneer_pedal.php
http://www.bannerblog.com.au/2010/12/tmobile_butt_pocket.php
http://www.bannerblog.com.au/2010/12/ikea_unbox_the_banner_3.php
http://www.bannerblog.com.au/2011/02/balance_full_body_workout.php
http://www.bannerblog.com.au/2011/04/havaianas_world_cup_keep_ups.php
http://www.bannerblog.com.au/2010/11/masterfile_challenges.php
http://www.bannerblog.com.au/2010/03/snacktools_dont_press.php
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