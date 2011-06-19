Баннер для выставки

# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Требуется нарисовать вертикальный банер (200*100см) для размещения на общем выставочном стенде.

Текст:

Мототехника

Запчасти

Аксессуары

Экипировка

тел: (391) 251-76-66 (более мелким шрифтом)

[email protected] (более мелким шрифтом)

Помимо текста на банере должен быть логотип (в приложении), под ним надпись "Основан в Сибири", изображение квадроцикла и снегохода.

Макеты должны быть в формате *.psd и *.jpeg

Конкурс заканчивается 19.06.2011 в 18.00 (мск)