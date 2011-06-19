Баннер для выставки

$50
БаннерыЗавершен35 заявок1381 просмотр
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#1$40
#2$10

Требуется нарисовать вертикальный банер (200*100см) для размещения на общем выставочном стенде.

Текст:

Мототехника

Запчасти

Аксессуары

Экипировка

тел: (391) 251-76-66 (более мелким шрифтом)

[email protected] (более мелким шрифтом)

Помимо текста на банере должен быть логотип (в приложении), под ним надпись "Основан в Сибири", изображение квадроцикла и снегохода.

Макеты должны быть в формате *.psd и *.jpeg

Конкурс заканчивается 19.06.2011 в 18.00 (мск)

13 лет назад
Active_Pro
Станислав 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
el_pr
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
#1
Хороший макет, - Стильно, Лаконично, по Деловому!
Отличный заказчик! Работа креативная и интересная, ТЗ четкое и понятное, мгновенная оплата. Было приятно иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
13 лет назад
#2
Хорошая работа! Оперативно и с учётом всех пожеланий.
Отлично поработали. Доработки хоть и были, но по делу... Оплата своевременная... Надеюсь на дальнейшое сотрудничество...
Заявки фрилансеров
el_pr
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
#1
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
13 лет назад
#2
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    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад