Баннер для выставки

Нужно сделать баннер 336 на 500 Идея самого баннера - http://rx-promotion.com/banners_site/new1_468x60.swf, единственное - размеры нужны 336 на 500. Аська 13328один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать вертикальный банер (200*100см) для размещения на общем выставочном стенде.
Текст:
Мототехника
Запчасти
Аксессуары
Экипировка
тел: (391) 251-76-66 (более мелким шрифтом)
[email protected] (более мелким шрифтом)
Помимо текста на банере должен быть логотип (в приложении), под ним надпись "Основан в Сибири", изображение квадроцикла и снегохода.
Макеты должны быть в формате *.psd и *.jpeg
Конкурс заканчивается 19.06.2011 в 18.00 (мск)
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