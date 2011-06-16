Баннер 336 на 500

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Нужно сделать баннер 336 на 500

Идея самого баннера - http://rx-promotion.com/banners_site/new1_468x60.swf, единственное - размеры нужны 336 на 500.

Аська 13328один4

13 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Что сказать? Быстро, качественно, за вполне приличную стоимость, если будут работы по баннерам - буду обращаться, однозначно. Большое спасибо.
Чёткое ТЗ,оставался на связи и главное своевременно оплатил.Буду рад сотрудничать ещё.
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