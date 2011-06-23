# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Привет!

Сайт - www.towave.ru

Нужен баннер 468x60, gif или flash - не имеет значения. gif - вес не больше 20 кб, flash - не больше 40 кб.

Баннер должен информировать о конкурсе для веб-дизайнеров - http://www.towave.ru/contest/krokodil

Баннер должен быть простым, там должен быть логотип сайта и возможно персонаж Василий Кнопкин с сайта (в шапке справа "сидит" с ноутом).

Хотелось бы увидеть не скучный баннер, а что-то веселое и красивое.