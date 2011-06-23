Нужен баннер

$50
БаннерыЗавершен33 заявки1858 просмотров
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#1$40
#2$10

Привет!

Сайт - www.towave.ru

Нужен баннер 468x60, gif или flash - не имеет значения. gif - вес не больше 20 кб, flash - не больше 40 кб.

Баннер должен информировать о конкурсе для веб-дизайнеров - http://www.towave.ru/contest/krokodil

Баннер должен быть простым, там должен быть логотип сайта и возможно персонаж Василий Кнопкин с сайта (в шапке справа "сидит" с ноутом).

Хотелось бы увидеть не скучный баннер, а что-то веселое и красивое.

13 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победители конкурса
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
12 лет назад
#1
Отличный баннер, такой как я и хотел. Нескучный и яркий. Спасибо!
Самые положительные впечатления как от самого конкурса, (поскольку проект был очень интересен), так и от сотрудничества с его организатором, который: 1) подготовил четкое и понятное тз, 2) оставил возможность для креатива и творчества, 3) оперативно следил за проведением конкурса, 4) был всегда открыт для любых уточняющих вопросов, одним словом, создал все необходимые условия для работы над проектом для участников конкурса, а также обеспечил моментальную оплату за принятую работу. Одним словом - все на десять баллов! Алексею спасибо за все выше-перечисленное!
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
Хороший баннер, спасибо за работу)
Спасибо за хороший конкурс и правильный выбор победителей! :))
Заявки фрилансеров
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
12 лет назад
#1
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
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