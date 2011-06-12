Изменение размера flash-баннера

БаннерыЗакрыт5 заявок129 просмотров
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Требуется изменить размер баннера 468*60 (исходник) на размер 240*400 (245*400) без потери качества изображения

13 лет назад
saitby
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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