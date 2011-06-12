Изменение размера flash-баннера

Здравствуйте! Нужно нарисовать 2 несложных баннера: 1й: Есть исходная картинка (текст) и картинка при наведении в которую этот текст превращается. То есть по сути в свернутом положении надпись - аббревиатура, при наведении она разворачивается. Добавить красивый эффект. Сами картинки ...