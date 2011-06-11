Два анимированых баннера для юридической компании

Здравствуйте!требуется создание банеров для автошколы по образцу-http://www.avtogai.ru/ банеров нужно много
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для рекламы юридической компании "Правовое Решение" www.lawsolution.ru необходимо создать два баннера.
Баннеры будут размещены на сайте: http://spbland.ru/
Общие требования:
1. Баннер должен быть анимированым, но без мультиков (т.е. достаточно если будут летать, исчезать и появляться слова)
2. На 100% кадров должен присутствовать логотип компании "Правовое Решение" (во вложении)
3. Технология анимации gif или flash не имеет значения
4. Требуется придумать сценарий и реализовать
Баннеры:
1. 720px на 90px, тема "защита прав потребителей"
2. 240px на 400px, общая информация об услугах:
* Сопровождение бизнеса
* Защита авторских прав
* Представление интересов в суде
* Сопровождение сделок
* Трудовые споры
* Семейные споры
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