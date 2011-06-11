Два анимированых баннера для юридической компании

$50
БаннерыЗакрыт22 заявки876 просмотров
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#1$50

Для рекламы юридической компании "Правовое Решение" www.lawsolution.ru необходимо создать два баннера.

Баннеры будут размещены на сайте: http://spbland.ru/

Общие требования:

1. Баннер должен быть анимированым, но без мультиков (т.е. достаточно если будут летать, исчезать и появляться слова)

2. На 100% кадров должен присутствовать логотип компании "Правовое Решение" (во вложении)

3. Технология анимации gif или flash не имеет значения

4. Требуется придумать сценарий и реализовать

Баннеры:

1. 720px на 90px, тема "защита прав потребителей"

2. 240px на 400px, общая информация об услугах:

* Сопровождение бизнеса

* Защита авторских прав

* Представление интересов в суде

* Сопровождение сделок

* Трудовые споры

* Семейные споры

13 лет назад
nevzorovsergey
Сергей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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