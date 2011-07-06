Нарисовать 2 несложных баннера

БаннерыЗавершен12 заявок240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно нарисовать 2 несложных баннера:

1й:

Есть исходная картинка (текст) и картинка при наведении в которую этот текст превращается.

То есть по сути в свернутом положении надпись - аббревиатура, при наведении она разворачивается.

Добавить красивый эффект. Сами картинки в приложении.

2й:

Второй баннер совсем простой - должно просто вырастать дерево. Чем красивее это будет происходить - тем лучше.

За подробностями в личку, либо:

skype: vpolotskiy

icq: 7498863

13 лет назад
vetalsbs
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$25
2 дня
Качественно и, главное, намного раньше срока выполнил задание. Рекомендую как хорошего флешера, который не только выполнит требуемое задание в срок, но и поможет советом. Работать с Романом приятно и выгодно - получите отличное качество за разумные деньги.
Очень ответственный и адекватный заказчик, никаких просрочек по оплате, ТЗ четкое, в общем очень приятно сотрудничать, всем советую к сотрудничеству! p.s. Виталий, мое имя Тимур а не Роман))
  • Похожие заказы

  • Баннеры для автошколы

    Здравствуйте!требуется создание банеров для автошколы по образцу-http://www.avtogai.ru/ банеров нужно много

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен баннер для компании

    Здравствуйте, требуется один flash баннер, недорого. От исполнителей жду стоимости за следующие варианты баннеров (приводите стоимость по каждому) + хотелось бы глянуть на Ваше портфолио по разработке баннеров. Технические требования к баннерам: 1. Главный баннер. Ширина: 100% ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна картинка и иконка

    Нужна картинка 50х90 рх c надписью "Сайт находится в разработке" в две строки, в ввиде печати красного цвета. и еще нужна иконка сайт cottage20.com

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать отличный баннер по памперсам

    Уважаемы фрилансеры! Необходимо сделать банер для сайта: Giraffo.ru Смысл банера заключается в эффективной продаже памперсов Merries и GooN С помощью этого банера памперсы должны эффективно продаваться!!! Банер не должен быть долгим. Он будет располагаться на главной странице. Человек зашедший ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать баннер размером 125х125

    $5

    Сделать баннер размером 125х125 для сайта http://www.prestashopmanager.com/ цель - максимальна кликабельность, тематичность и "продаваемость" обязательно белый фон и черная рамка. далее реализуйте за вашими идеями

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-баннеры

    Нужен флэш-баннер размером 960*90 и его два варианта 240*400, 480*90 В баннере должны отображаться три-пять картинок товаров и их краткие описания. Указывайте цену и сроки.

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны Flash баннеры

    Для FOREX компании требуется серия flash баннеров. Каждый баннер, затем, должен быть портирован под несколько размеров. Указывайте свои предложения и обязательно ссылки на примеры сделанных вами баннеров. Спасибо

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры для сайта.

    Нужно сделать несколько анимированных баннеров для сайта. размер 150х70 пикс. (gif) Нужно предоставить по 2 варианта на каждый баннер. Оплата строго Яндекс Деньги, до 200 руб. за баннер.

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад