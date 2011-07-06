Здравствуйте!

Нужно нарисовать 2 несложных баннера:

1й:

Есть исходная картинка (текст) и картинка при наведении в которую этот текст превращается.

То есть по сути в свернутом положении надпись - аббревиатура, при наведении она разворачивается.

Добавить красивый эффект. Сами картинки в приложении.

2й:

Второй баннер совсем простой - должно просто вырастать дерево. Чем красивее это будет происходить - тем лучше.

За подробностями в личку, либо:

skype: vpolotskiy

icq: 7498863