Нужна картинка и иконка

Здравствуйте!требуется создание банеров для автошколы по образцу-http://www.avtogai.ru/ банеров нужно много
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна картинка 50х90 рх c надписью "Сайт находится в разработке" в две строки, в ввиде печати красного цвета. и еще нужна иконка сайт cottage20.com
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