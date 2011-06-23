Flash-баннеры

На сайт elitaqua.ru С надписью "На заказ продукции фабрики Teuco, доп. скидка -15% с 03.06.11 по 30.07.11" в продолжении существующего баннера. Фотографии можно взять из сайта: http://www.teuco.it/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать Flash баннера из текущих jpg.
Варианты - освежить - подчеркнуть, бликнуть либо полное движение.
Оплата быстро по вебмани по факту утверждения баннеров, количество баннеров - 5 штук.
После просмотра портфолио скину jpg баннера.
- Похожие заказы
- $50Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно нарисовать баннер рекламирующий программу Диетолог: http://личный-диетолог.рф/Инструменты/Диетолог/ Размер 750 на 100, статический. Оплата через webmoneyЗавершен13 лет назад
- $5
Сделать баннер размером 125х125 для сайта http://www.prestashopmanager.com/ цель - максимальна кликабельность и тематичность белый фон, черная рамкаЗакрыт13 лет назад
Здраствуйте! Нужен банер размер 240x400 для круаного интернет портала. Если хорошо сделаете, будем сотрудничать дальше. Что-то более детальное при переписке.Баннеры25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Баннер вакансия 240 на 400 для сайта rabota66.ruЗавершен13 лет назад
Есть flash баннер с исходником размером 230х120 Нужно его переделать под размер 1024х60 (ширина 1024 должна быть резиновой (автоматическое изменение от 800 до 1280)) И ссылка перехода по баннеру должна передаваться через внешний параметр link1Завершен13 лет назад
Нужно два баннера во флеше. Габариты первого width="220" height="100" Второй WIDTH=800 HEIGHT= 165 И гиф баннерок вообще не во флеше а просто красивый рисунок.Баннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужны баннера размеры 200х300, 728х90 Вес: до 35 Кб. ФОрмат - flash/swish Окантовка 1 px - черная. Идея, - синий/голубой фон, едет машинка, на ней антенна - видно поле (сигнал).. приближается, внутри в окне видно довольное лицо человека который работает в интернет ...Завершен13 лет назад
Требуется изготовить привлекающие, яркие флеш банера размером 468х60 и 230х300 на основе подготовленного слогана. Давайте ссылки на портфолио с флеш банерами. Подробности при переписке.Завершен13 лет назад
Требуется два флеш-баннера, 728х90 до 90 кб на два разных сайта. Также эти баннера просто оптимизнуть до 468 на 60. Т.е. рисуется два уникальных баннера 728х90 + их же под 468 на 60 без новых выдумок. Всё ...Завершен13 лет назад