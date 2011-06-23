Flash-баннеры

БаннерыЗавершен7 заявок264 просмотра
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Нужно сделать Flash баннера из текущих jpg.

Варианты - освежить - подчеркнуть, бликнуть либо полное движение.

Оплата быстро по вебмани по факту утверждения баннеров, количество баннеров - 5 штук.

После просмотра портфолио скину jpg баннера.

13 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
red123
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$75
1 день
Все отлично, все готово!
Надёжный и ответственный заказчик, очень интересный проект, быстрая оплата — довольна совместной работой на все 100! Рекомендую!
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