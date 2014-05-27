red123

Алексей red123

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков

Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$40
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать лэндинг
WordPress
За 40 долларов получили макет,который стоит в 2 раза дороже у других фрилансеров, Алексей на вес золота! Ввсе правки внёс! Добро пожаловать в команду!
Отличный заказчик что подтверждено отзывами. Четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Нужно 10 баннеров
Отличная работа
Отличный заказчик который платит!
Ответный отзыв
nikula92
Анна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов(-1)
$33
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Алексей справился с задачей на отлично, оперативно вносил правки по просьбам. Очень понравилось сотрудничать. Благодарю за ответственность и профессионализм!
Четкое ТЗ, ничего лишнего. Своевременная оплата в полном объеме. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Lacomp
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Флеш банер
Креативно, оперативно, достойно!
Все материалы предоставлены. Четкое ТЗ. Знает чего хочет. Оплата в полном объеме+ отличный бонус! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Pepita
Полина 
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Баннер нужен
Быстро, качественно. Рекомендую
Отличный заказчик! Четкое ТЗ! Все материалы предоставлены! Оплата в процессе выполнения! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
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Баннеры
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга