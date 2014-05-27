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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
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За 40 долларов получили макет,который стоит в 2 раза дороже у других фрилансеров, Алексей на вес золота! Ввсе правки внёс! Добро пожаловать в команду!
Ответный отзыв
Отличный заказчик что подтверждено отзывами. Четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
$15
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик который платит!
$33
10 баллов
11 лет назад
Алексей справился с задачей на отлично, оперативно вносил правки по просьбам. Очень понравилось сотрудничать. Благодарю за ответственность и профессионализм!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, ничего лишнего. Своевременная оплата в полном объеме. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
$25
10 баллов
11 лет назад
Креативно, оперативно, достойно!
Ответный отзыв
Все материалы предоставлены. Четкое ТЗ. Знает чего хочет. Оплата в полном объеме+ отличный бонус! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ! Все материалы предоставлены! Оплата в процессе выполнения! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Баннеры
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга