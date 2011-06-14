Баннер для рекламы Wi_fi и беспроводного интернет

Требуется изготовить привлекающие, яркие флеш банера размером 468х60 и 230х300 на основе подготовленного слогана. Давайте ссылки на портфолио с флеш банерами. Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужны баннера
размеры 200х300,
728х90
Вес: до 35 Кб.
ФОрмат - flash/swish
Окантовка 1 px - черная.
Идея, - синий/голубой фон, едет машинка, на ней антенна - видно поле (сигнал)..
приближается, внутри в окне видно довольное лицо человека который работает в интернет (не водителя :))
Машинку можно нарисовать как автобус, или легковую... неважно в принципе..
человек должен работать на ноутбуке.
Затем слоган -
Wi-Fi в авто
исчезает..
вылазит..
Интернет на высокой скорости.
и вылет логотипа PeopleNet.
Цвета - синий и белый.
Срок - 1-2 дня.
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