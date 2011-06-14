Баннер для рекламы Wi_fi и беспроводного интернет

БаннерыЗавершен12 заявок262 просмотра
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Здравствуйте!

Нужны баннера

размеры 200х300,

728х90

Вес: до 35 Кб.

ФОрмат - flash/swish

Окантовка 1 px - черная.

Идея, - синий/голубой фон, едет машинка, на ней антенна - видно поле (сигнал)..

приближается, внутри в окне видно довольное лицо человека который работает в интернет (не водителя :))

Машинку можно нарисовать как автобус, или легковую... неважно в принципе..

человек должен работать на ноутбуке.

Затем слоган -

Wi-Fi в авто

исчезает..

вылазит..

Интернет на высокой скорости.

и вылет логотипа PeopleNet.

Цвета - синий и белый.

Срок - 1-2 дня.

13 лет назад
twistfire
Алекс 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Очень ответственный исполнитель. сделал все на 5.
Спасибо Алексею за приятную работу! Всегда в нужное время он на месте! С оплатой проблем не возникло! Советуем!
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