Флеш "шапки" сайта. Приватно для Туполева Романа

$35
БаннерыЗавершен3 заявки130 просмотров
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Разработать Флеш анимацию для "шапки" сайта на основании предъявленного макета в psd

ТЗ:

1. Должен вертеться ветрогенератор медленно

2. Должны исходить волны от инфракрасного излучателя медленно

3. Должны светить светильники не слишком ярко

4. Сама "шапка" должна ссылаться на главную страницу сайта

Срок 2 дня

13 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$35
2 дня
Роман, сделал все быстро, хотя заявленный срок был больше, сделал качественно работу, в процессе учитывал все замечания и пожелания , все время был "он лайн" что немаловажно, - мне понравилось, по цене сделал скидку и в целом получилось дешевле чем у других. Спасибо за работу, Роман!
Пётр замечательный заказчик. Работать с ним легко, задачу изложил чётко и ясно. Всегда он-лайн, если возникают какие-то вопросы по проекту, всё легко уточняет. Оплату произвёл без задержки. Рад сотрудничеству! Спасибо, Пётр!
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