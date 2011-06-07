Флеш "шапки" сайта. Приватно для Туполева Романа

Роман, сделал все быстро, хотя заявленный срок был больше, сделал качественно работу, в процессе учитывал все замечания и пожелания , все время был "он лайн" что немаловажно, - мне понравилось, по цене сделал скидку и в целом получилось дешевле чем у других. Спасибо за работу, Роман!